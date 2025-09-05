Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

É um gesto comum, muitas vezes automático, e que divide opiniões: uns dizem que é sinal de nervosismo, outros que é uma mania irritante. Mas a dúvida persiste, será que o hábito de estalar os dedos pode causar artrite?

O mito da artrite

Ao longo dos anos, popularizou-se a ideia de que o estalar dos dedos desgasta as articulações e pode mesmo levar ao aparecimento de artrite. No entanto, a ciência mostra outra realidade.

"Os estudos já realizados não demonstram aumento de risco de lesão articular em pessoas que têm o hábito de estalar as articulações", esclarece ao 24notícias o ortopedista Frederico Teixeira, médico na Clínica CLIVIP. Ou seja, não há qualquer evidência de que este comportamento esteja associado ao desenvolvimento da doença.

Segundo o especialista, artrite é o termo que designa todas as lesões que afetam as articulações. A doença pode manifestar-se através de sintomas como dor, inchaço (edema) e rigidez articular, e pode em casos avançados, evoluir para deformidade ou até anquilose (perda de mobilidade).

Porque é que sabe tão bem estalar os dedos?

De acordo com Frederico Teixeira, o ato de estalar os dedos ou outras articulações provoca um relaxamento articular, razão pela qual muitas pessoas sentem um alívio imediato e até uma sensação agradável depois do estalo.

Estalar os dedos pode ser hábito irritante para quem está por perto, mas não é responsável pelo aparecimento de artrite. O risco de doença articular está associado a outros fatores, como predisposição genética, inflamações ou desgaste natural das articulações ao longo do tempo, e não a este gesto diário.

*Editado por Ana Maria Pimentel