Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Departamento de Investigação Criminal da Guarda da Polícia Judiciária, em colaboração com o Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural – Centro Interior, deteve ontem, fora de flagrante delito, um homem de 29 anos, suspeito de atear dois incêndios florestais em Pinhel, ocorridos em agosto.

Segundo a PJ, o suspeito terá utilizado chama direta para atear os incêndios em zona de pasto e de formações vegetais espontâneas, agindo sem motivo aparente e por impulso, num período já marcado por um aumento de incêndios no distrito da Guarda e condições meteorológicas que favoreciam a propagação do fogo.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Em ambos os casos, o risco de incêndio era máximo, segundo o IPMA, mas os fogos não se alastraram graças à detecção precoce por populares e à rápida intervenção de várias corporações de bombeiros.

O detido será agora apresentado a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação.