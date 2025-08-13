Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ação decorreu no âmbito de um inquérito iniciado há cerca de três anos, que investiga negócios ilícitos de psicotrópicos envolvendo cidadãos portugueses e espanhóis.

De acordo com a PJ, a detenção ocorreu após movimentações suspeitas observadas na tarde de segunda-feira. Os investigadores da Diretoria do Norte abordaram o suspeito, que circulava num veículo equipado com um compartimento oculto destinado ao transporte de substâncias ilegais. No interior, encontraram várias armas de fogo de elevado calibre e uma grande quantidade de droga.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Foram apreendidos dois revólveres, uma pistola de 9 mm com silenciador, uma pistola-metralhadora “Mini Uzi” com carregador, centenas de munições, cerca de 3,5 kg de heroína de elevada pureza, 20 kg de substâncias de corte, uma balança de precisão e aproximadamente 18 mil euros em numerário.

No âmbito da operação “Iberia Invicta” foram ainda confiscados mais 4 mil euros, dois automóveis e diverso material considerado relevante para a investigação.

O detido será presente ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.