A detenção foi realizada pela Unidade de Informação Criminal da PJ, no cumprimento de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades francesas.

De acordo com o comunicado, os factos remontam a 2018, quando o detido, em coautoria com outro indivíduo, entretanto preso, invadiu um apartamento após o arrombamento de uma janela. No interior, os assaltantes agrediram um idoso de 74 anos, exigindo dinheiro e acabando por roubar 100 euros.

Alertados pelo alarme da residência, os assaltantes fugiram do local, tendo sido vizinhos a prestar os primeiros socorros à vítima.

Durante a investigação, as autoridades francesas recolheram vestígios hemáticos no local do crime, que permitiram identificar o suspeito através de exames de ADN. O homem foi ainda reconhecido fotograficamente pela vítima e encontrava-se em situação irregular em França.

Após o crime, o agora detido fugiu inicialmente para Itália e, posteriormente, para Portugal, onde acabou por ser localizado pela PJ.

O homem será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, que irá decidir sobre a medida de coação a aplicar e a eventual extradição para França.

