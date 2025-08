A Polícia Judiciária revelou esta quarta-feira que deteve uma cidadã estrangeira, em cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias brasileiras em julho último.

"A mulher é suspeita da prática dos crimes de homicídio e coação, ocorridos entre 2008 e 2013, tendo recorrido à administração intencional e reiterada, de substâncias sedativas que alegadamente provocaram a morte a cinco dos seus filhos menores, sendo que três das vítimas eram filhos em comum com o companheiro, a residir atualmente em Portugal", diz o comunicado, onde é referido também que "as mortes ocorreram em circunstâncias similares, em período noturno e sem a presença de testemunhas, sendo que as provas reunidas pela investigação indiciam a detida como suspeita da autoria das mortes".

A mulher foi presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, para interrogatório, tendo ficado sujeita à medida de coação de prisão preventiva, e a aguardar o ulterior processo de extradição.