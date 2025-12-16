A investigação incide sobre crimes de acesso ilegítimo, falsidade informática, burla informática e nas comunicações, bem como sobre o fabrico, importação, distribuição e comercialização de dispositivos ilícitos utilizados para a difusão não autorizada de conteúdos audiovisuais.

No âmbito da operação, denominada 'Sinal Aberto', foram cumpridos três mandados de busca, duas em residências particulares e uma num estabelecimento comercial. Durante as diligências, as autoridades apreenderam diversos equipamentos informáticos, alguns especificamente destinados a potenciar a distribuição ilegal de conteúdos televisivos, assim como mais de 100 mil euros em numerário.

A ação contou com o apoio de especialistas de Polícia Científica da PJ, que procederam à análise preliminar do material informático e da documentação recolhida no local. A investigação prossegue agora com o exame aprofundado dos equipamentos apreendidos, no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público de Valença.

Segundo a Polícia Judiciária, foi já possível apurar a existência de centenas de beneficiários do esquema em investigação, o que aponta para uma atividade ilícita de dimensão significativa. Apesar das detenções, os suspeitos foram entretanto restituídos à liberdade por determinação do Ministério Público.