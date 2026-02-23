Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, o partido defende a adoção de medidas que revertam a impermeabilização do solo urbano, permitindo à cidade recuperar a sua capacidade natural de retenção das águas da chuva.

Entre as propostas, o PEV sugere a elaboração de um plano de permeabilização do solo, que inclua a renaturalização dos cursos de água, integrando-os no espaço público, e a criação de logradouros com poucas construções, aumentando o índice de permeabilidade. O partido recomenda também a expansão de corredores verdes, parques urbanos, terrenos para agricultura urbana e bacias de retenção.

Para complementar estas ações, o PEV propõe a realização de iniciativas de divulgação, educação e formação sobre a preservação do solo, direcionadas aos serviços municipais e à população, em colaboração com as Juntas de Freguesia.

A recomendação será apresentada e votada na 11.ª Reunião Plenária da Assembleia Municipal de Lisboa (AML), marcada para 24 de fevereiro, e pode ser consultada online.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.