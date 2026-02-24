Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Já estamos em obra, já estamos em campo, por via de levantamento topográfico, por via de sondagens geológicas, e a avançar com um procedimento de conceção/construção para a estabilização do talude e drenagem de águas", afirmou a vereadora de Projetos e Obras em Espaço Público, Joana Baptista (independente indicada pelo PSD).

A autarca falava na reunião da Assembleia Municipal de Lisboa, no âmbito a apresentação do trabalho do município entre dezembro e janeiro, em resposta a questões de deputados do PEV e do BE sobre o deslizamento de terras na Graça e a evacuação preventiva de edifícios.

No dia 10 de fevereiro, foi registado um deslizamento de terras na freguesia da Graça, em Lisboa, o que levou à retirada de sete pessoas de três edifícios da Rua Damasceno Monteiro, como "medida preventiva e por precaução".

De acordo com a vereadora Joana Baptista, em causa está o talude entre a Rua Damasceno Monteiro e a Travessa Terras do Monte, que "é um talude com uma expressão de área muito significativa", que já teve uma intervenção da Câmara Municipal de Lisboa em 2010, bem como em 2017, para consolidação e estabilização do talude.

Na sequência das recentes condições meteorológicas adversas, "voltou a acontecer um aluimento de terras em área que ainda não foi intervencionada", adiantou a responsável pelas Obras em Espaço Público.

"Todos os moradores estão devidamente informados. Todos aqueles que foram realojados vão ter de assim permanecer", referiu, explicando que as casas ainda não oferecem condições de segurança e adiantando que os logradouros da Rua Damasceno Monteiro também terão de ficar por agora interditados.

"Em curso estará uma obra com uma grande projeção nos próximos meses", indicou.

A este propósito, o BE apresentou uma recomendação para que a câmara "tome medidas imediatas de estabilização e contenção da encosta", proposta que foi aprovada com os votos contra de IL e CDS-PP.

Sobre os impactos do mau tempo na cidade, em resposta ao PCP, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), disse que o levantamento de prejuízos ainda está a ser feito, mas prevê apresentar essa informação na quinta-feira, adiantando que são "milhões de euros" em danos e ressalvando que "o Estado central tem de responder".

