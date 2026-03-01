Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A depressão estará centrada em 38°N 08°W às 15h UTC de 2 de março, com uma pressão de aproximadamente 1009 hPa, e prevê-se que se desloque para sul/sudoeste, influenciando o estado do tempo na região.

A partir da manhã de 2 de março, o vento vai intensificar-se, soprando de norte com rajadas até 80 km/h, podendo atingir 110 km/h nas terras altas da ilha. No dia seguinte, o vento vai manter-se forte, soprando de norte/noroeste com rajadas até 95 km/h, chegando a 120 km/h nas áreas mais elevadas, diminuindo gradualmente a partir da manhã de 4 de março.

Estão previstos aguaceiros ocasionais de granizo, especialmente na vertente norte e nas terras altas, com possibilidade de queda de neve acima dos 1500 metros no dia 3 de março. A agitação marítima será significativa, com ondas de noroeste de 4 a 5 metros a partir da tarde de dia 2, aumentando temporariamente para 5 a 6 metros e podendo atingir 11 metros de altura máxima no dia 3.

O IPMA emitiu avisos laranja para rajadas e agitação marítima e amarelo para neve, alertando a população para acompanhar a evolução da situação ao longo dos próximos dias.

