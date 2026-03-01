Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Donald Trump afirmou este domingo que a nova liderança do Irão quer falar com os EUA e que aceitou o diálogo, segundo uma entrevista concedida à revista The Atlantic.

“Eles querem falar, e eu concordei em falar, por isso vou falar com eles. Deveriam ter feito isto mais cedo. Deveriam ter tomado medidas práticas e fáceis mais cedo. Esperaram tempo demais”, disse Trump a partir da sua residência na Florida.

O presidente acrescentou que alguns dos iranianos envolvidos nas negociações anteriores já não se encontram vivos. “A maioria dessas pessoas já se foi”, referiu. “Algumas das pessoas com quem lidávamos já se foram, porque isto foi um grande golpe.”

Além das declarações sobre o diálogo com o Irão, Trump comentou hoje as operações militares conduzidas pelos Estados Unidos e Israel contra o país. Numa entrevista à Fox News, afirmou que 48 líderes iranianos foram eliminados em ataques recentes.

“Está a avançar. Está a avançar rapidamente. Tem sido assim nos últimos 47 anos”, disse, sublinhando a eficácia das ações. “Ninguém consegue acreditar no sucesso que estamos a ter, 48 líderes desapareceram de uma só vez. E está a avançar rapidamente.”

Trump reforçou ainda esta posição em declarações à CNBC, afirmando que as operações militares norte-americanas no Irão estão “à frente do cronograma”.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.