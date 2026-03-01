Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A depressão Regina faz parte de uma região depressionária mais ampla centrada no norte de África e irá isolar-se durante a tarde de 2 de março, afetando principalmente o estado do tempo no Sul do país. Estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequentes e intensos nas regiões Centro e Sul, podendo ocorrer trovoadas a partir da tarde.

O vento soprará do quadrante sul, por vezes forte nas terras altas, rodando gradualmente para leste e tornando-se temporariamente de norte na faixa costeira ocidental durante a tarde.

Além disso, a circulação da depressão deverá transportar poeiras do deserto do Saara, que permanecerão em suspensão sobre o território continental até dia 4 de março.

