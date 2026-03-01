Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Europa está em estado de vigilância reforçada depois de relatos de que o Irão terá disparado dois mísseis em direção ao continente europeu, num contexto de crescente tensão internacional. Os serviços secretos alemães alertam para o risco de novas ações, incluindo eventuais ataques conduzidos por redes clandestinas já instaladas em países europeus.

O aviso foi feito por Marc Henrichmann, responsável pela comissão parlamentar alemã de controlo dos serviços de informações, em declarações ao jornal Süddeutsche Zeitung. Segundo o responsável, “o regime iraniano demonstrou repetidamente, no passado, que realiza o seu terror além das suas próprias fronteiras”.

Marc Henrichmann sublinhou que “medidas de retaliação, incluindo por células adormecidas iranianas na Europa, não podem ser descartadas”, defendendo a adaptação dos dispositivos de segurança caso a situação se agrave.

Durante a manhã, o secretário de defesa britânico, John Healey, dava conta de dois mísseis iranianos disparados na direção do Chipre, onde se localizam bases militares do Reino Unido.

O presidente cipriota, Nikos Christodoulides, revelou ter recebido um telefonema do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, garantindo “de forma clara e inequívoca que Chipre não foi um alvo”.

Também um porta-voz do governo cipriota desvalorizou os relatos, afirmando não haver “qualquer indicação de que tenha existido uma ameaça ao país”.

