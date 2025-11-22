Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No final da marcha, cerca de 100 participantes realizaram uma assembleia popular em frente à Assembleia da República, discutindo estratégias de mobilização de diferentes setores da sociedade — estudantes, professores, profissionais de saúde, trabalhadores, desempregados, reformados, mães e cuidadores — para lutar “para que as condições à existência da vida não sejam destruídas e para que tenhamos uma vida com bem-estar e sem medo”.

O movimento anunciou um novo protesto para 9 de março, dia da tomada de posse do presidente da República, com o objetivo de mostrar que não serão governáveis por nenhum governo que não garanta a vida e o futuro das gerações atuais.

Os estudantes responderam ainda à convocatória da greve geral marcada para 11 de dezembro.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.