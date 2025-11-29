Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Militares foram enviados para a fronteira na noite de sexta-feira, como ação preventiva para um possível fluxo migratório.

A medida, válida por 60 dias, será aplicada na região de Tacna, no sul do país, e antecipa uma possível vitória do chileno José Antonio Kast, que prometeu expulsar imigrantes em situação irregular.

Kast disputa a presidência com Jeannette Jara, do Partido Comunista, apoiada pelo atual presidente Gabriel Boric. A segunda volta das eleições acontece a 14 de dezembro.

A primeira volta foi a 16 de novembro e Jara teve 26,85% dos votos, contra os 23,92% de Kast.

