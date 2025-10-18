Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação por ofensas à integridade física agravada, iniciada após desentendimentos relacionados com a propriedade de um terreno. O suspeito já se encontrava sujeito a medidas de coação, nomeadamente a proibição de contactar a vítima e de se deslocar ao local dos factos.

Segundo a GNR, o homem violou essas medidas e voltou a ameaçar o ofendido. Perante a gravidade da situação e o risco para a segurança da vítima, foi detido pelos militares.

O suspeito, que tem antecedentes criminais por crimes da mesma natureza, foi presente ao Tribunal Judicial de Penafiel no mesmo dia, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.