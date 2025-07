Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Esta semana, sobe ao palco em Avignon uma peça de teatro que recria o mediático julgamento dos homens condenados por violar repetidamente Gisèle Pelicot, numa performance que promete marcar profundamente o público e a memória colectiva de França, conta o The Guardian.

Intitulada "O Julgamento Pelicot: Homenagem a Gisèle Pelicot", a obra resulta do trabalho do encenador suíço Milo Rau, conhecido pelas suas interpretações teatrais de processos judiciais, como o das Pussy Riot ou o de Nicolae Ceaușescu.

A adaptação conta com o apoio dos advogados de Pelicot e de coletivos feministas. Milo Rau justificou o impulso de dramatizar o julgamento com a urgência moral de não silenciar uma realidade tão brutal quanto presente. "Ter ficado calado seria como não falar sobre Gaza ou a Ucrânia — um silêncio cúmplice", afirmou.

O encenador explicou que a decisão de encenar a peça em Avignon — a mesma cidade onde decorreu o julgamento e onde multidões se juntaram diariamente para apoiar Pelicot — foi deliberada. "Durante o processo, a sala de audiências transformou-se num teatro. Agora, fazemos do teatro uma sala de audiências".

Na peça, são abordadas questões como a cultura da violação, o papel da pornografia na internet, a cumplicidade social e a banalização da violência sexual. A encenação mostra os interrogatórios dos agressores, que incluíam desde um militar até um jornalista.

"Percebemos de onde vêm estes homens — um sistema que naturaliza o abuso, que se alimenta do silêncio e da fraternidade masculina", declarou Rau. "Houve um momento de tomada de consciência nesta cidade, mas também neste país. Esta peça quer alargar essa consciência".

A peça será apresentada num antigo claustro carmelita do século XIV, com capacidade para 500 pessoas, no âmbito do prestigiado Festival de Teatro de Avignon, e será também transmitida online e em salas de cinema da cidade.

A versão integral, com sete horas, estreou em Viena no mês passado. Está prevista uma digressão por várias cidades europeias, incluindo Lisboa, Belgrado e Varsóvia.

Gisèle Pelicot tornou-se um símbolo internacional de coragem ao abdicar do direito ao anonimato para garantir um julgamento público do seu ex-marido, Dominique Pelicot. Entre 2011 e 2020, este drogou-a e promoveu a sua violação por dezenas de homens, recrutados através de fóruns online. O caso decorreu na vila de Mazan, no sul de França. Dominique foi condenado a 20 anos de prisão, e os 51 arguidos foram considerados culpados.