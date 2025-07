Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Considerada um fenómeno internacional desde a sua estreia em Paris, em 1994, "Arte" é uma comédia inteligente sobre os limites da amizade, o ego e a forma como as nossas convicções moldam — e testam — as relações mais próximas.

A narrativa gira em torno de Sérgio, que decide comprar um quadro minimalista — inteiramente branco, com riscas brancas — assinado por um reputado artista contemporâneo. Marco, um dos seus amigos, reage com escárnio à compra. Ivo tenta manter a paz, mas rapidamente se vê envolvido num conflito que ultrapassa a arte e expõe ressentimentos acumulados, pequenas rivalidades e grandes verdades não ditas.

Entre trocas mordazes, momentos de silêncio desconfortável e explosões de riso, "Arte" revela o lado mais frágil e imprevisível das relações adultas.

Com encenação de António Pires, esta nova versão portuguesa de "Arte" aposta num elenco de luxo para dar vida às tensões e cumplicidades entre os três protagonistas. A peça levanta questões profundas com uma leveza surpreendente: será que a amizade resiste à diferença de opiniões? Até que ponto conseguimos aceitar a visão do outro? E, afinal, o que é mesmo a arte?

A intemporalidade do texto de Yasmina Reza reside precisamente na forma como aborda temas universais — o conflito, a empatia, a subjetividade do gosto — sempre com humor mordaz e uma crítica subtil aos jogos de poder nas relações humanas.

A estreia está marcada para 10 de setembro, no Teatro Maria Matos, em Lisboa e os bilhetes já podem ser adquiridos aqui. Esta é mais uma produção da Força de Produção.