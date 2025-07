Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Desde 8 de maio de 2025, chegam ao Vaticano 100 kg de correspondência para Leão XIV. Nas cartas e nos postais, o endereço é por vezes vago, mas chega ao destino.

"As cartas são provenientes de todo o mundo e, neste momento, não é possível determinar qual o país que escreve mais ao Papa. Hoje, bilhetes e postais chegaram dos Estados Unidos, Kosovo e Índia", diz Antonello Chidichimo, chefe do centro de triagem do Correio Italiano em Fiumicino, onde se situa o Aeroporto Internacional de Roma, citado pelo Vatican News.

É neste local que há primeira etapa da triagem no correio: são necessárias verificações de segurança e toda a correspondência é registada e pesada. Depois, a "correspondência do Papa" segue para o centro de distribuição mais próximo do Vaticano e é posteriormente entregue.

Embora as cartas cheguem ao Vaticano mesmo se o endereço não estiver completo, os correios divulgam a morada certa, para que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, possa escrever a Leão XIV:

Papa Leão XIV

Cidade do Vaticano

00120