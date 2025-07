Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Agentes da patrulha fronteiriça foram chamados ao local e, segundo o vídeo gravado por Laynez-Ambrosio, três homens (dois dos quais indocumentados) foram detidos com uso de força excessiva: um foi levou com um taser, outro estrangulado, e o próprio Kenny ouviu de um agente: “Não tens direitos aqui. És só um ‘migo’, mano.” Depois, ouvem-se os agentes a troçar dos detidos e a falar de um alegado bónus de 30 mil dólares, presumivelmente por quotas de detenções, conta o The Guardian.

Kenny foi também detido, apesar de ser cidadão norte-americano e de ter declarado isso repetidamente. Ficou detido durante 6 horas. Disse que os agentes ameaçaram acusá-lo se não apagasse o vídeo, mas recusou. Foi acusado de obstrução sem violência, condenado a 10 horas de serviço comunitário e a um curso de gestão de raiva.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Este é mais um caso que revela as táticas agressivas das autoridades sob a administração Trump, que impôs metas ambiciosas para detenções de imigrantes, com incentivos e acordos com polícias locais, como o assinado em fevereiro pelo governador da Florida, Ron DeSantis.

A defesa de Kenny, representada por Jack Scarola e a organização Guatemalan-Maya Center, alega que as acusações são retaliação por ter filmado a atuação policial. A situação gerou indignação, especialmente nas comunidades imigrantes, que dizem que a confiança na polícia está a desaparecer. “Isto é sobre a corrupção da polícia pelo movimento MAGA e a brutalidade contra pessoas não violentas”, afirmou o diretor da organização.

Associações que disponibilizam apoio a migrantes: JRS Portugal — O gabinete jurídico "tem como objetivo assessorar juridicamente os utentes no seu processo de regularização, bem como emitir pareceres e orientações técnicas internas em matérias de Lei de Estrangeiros, Lei de Asilo e legislação acessória". Saiba mais aqui. Renovar a Mouraria — Centrada na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, esta associação ajuda com os processos de regularização de quem "vive, trabalha, estuda ou tem filhos que estudam" naquela zona. Conheça o projeto aqui. Lisbon Project — Este projeto tem como objetivo "construir uma comunidade que integra e capacita migrantes e refugiados". Nesse sentido, tem também disponível um gabinete de apoio jurídico. Fique a par de tudo aqui. Mundo Feliz — Esta associação ajuda os imigrantes no processo de regularização em Portugal e também na procura de emprego, entre outros serviços. Saiba mais aqui. Linha de Apoio ao Migrante — Esta linha "tem como principal objetivo responder de forma imediata às questões mais frequentes dos migrantes, disponibilizando telefonicamente toda a informação disponível na área das migrações e encaminhando as chamadas para os serviços competentes". Contactos: 808 257 257 / 218 106 191. Mais informações aqui.

Kenny diz que só queria proteger os amigos e mostrar a realidade: “Eles são boas pessoas, só estavam a tentar ganhar a vida de forma honesta.”