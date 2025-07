Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo os congressistas, o conteúdo do livro pode ser essencial para a fiscalização do Congresso sobre a forma como a administração Trump lidou com o caso Epstein. Exigem que o livro seja entregue até 10 de agosto, avança o The Guardian.

O livro, encadernado em couro, foi compilado por Ghislaine Maxwell, namorada de Epstein e atualmente a cumprir uma pena de 20 anos por tráfico sexual de menores. Inclui mensagens de figuras como Trump, Bill Clinton e o advogado Alan Dershowitz, de acordo com o Wall Street Journal.

Trump está a processar o jornal por ter noticiado que o ex-presidente teria escrito uma página com um diálogo entre "Donald" e "Jeffrey", acompanhado por um desenho de uma mulher nua. No processo, Trump alega que a carta é falsa e nunca existiu.

A carta dos congressistas surge após o advogado Brad Edwards, que representa centenas de vítimas de Epstein, ter afirmado que os executores do espólio possuem o livro e que estariam dispostos a entregá-lo mediante pedido formal.

Robert Garcia, o principal democrata no comité de supervisão da Câmara, disse: “O povo americano merece saber quem fazia parte da rede de tráfico de Epstein e se essas pessoas estão em posições de poder no governo.”

O caso do livro e dos ficheiros Epstein tornou-se uma questão politicamente sensível, criando tensões entre Trump e a sua base MAGA, que há muito exige a divulgação total dos documentos ligados ao caso. A administração Trump tem sido criticada por libertar apenas uma parte dos ficheiros, mantendo o resto em segredo.

Segundo o Wall Street Journal, Pam Bondi, antiga procuradora-geral dos EUA e aliada de Trump, informou-o em maio que o seu nome aparecia várias vezes nos ficheiros do caso Epstein. Trump terá pedido a divulgação das transcrições de um grande júri sobre Epstein, mas um juiz da Florida rejeitou o pedido. Um processo semelhante ainda está pendente em Nova Iorque.

Entretanto, Todd Blanche, ex-advogado criminal de Trump e atual vice-procurador-geral, reuniu-se com Ghislaine Maxwell na prisão federal na sexta-feira e planeia novo encontro no sábado. Maxwell está a tentar anular a sua condenação.