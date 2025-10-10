Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Papa Leão XIV classificou o clickbait como uma “prática degradante” do jornalismo contemporâneo, durante uma audiência privada com cerca de 150 representantes de agências de notícias de todo o mundo, reunidos no Vaticano.

Segundo o The Guardian, nos primeiros seis meses do seu pontificado, Leão XIV tem-se afirmado como um defensor ativo da comunicação enquanto “bem público que todos devemos proteger”. No encontro de quinta-feira, dirigido à aliança internacional de agências noticiosas Minds International, o Papa sublinhou que “a comunicação deve ser libertada do pensamento equivocado que a corrompe, da concorrência desleal e da prática degradante do chamado clickbait”.

O Papa, ao discursar em italiano, destacou também o papel dos jornalistas que trabalham em zonas de conflito, nomeadamente em Gaza e na Ucrânia. O pontífice acrescentou que os acontecimentos atuais exigem “discernimento e responsabilidade”, sublinhando que “os meios de comunicação têm um papel crucial na formação das consciências e na promoção do pensamento crítico”.

Outro dos temas abordados foi o impacto crescente da inteligência artificial (IA) na produção e no consumo de informação. “A inteligência artificial está a mudar a forma como recebemos informação e comunicamos, mas quem a dirige e com que objetivos?” questionou o Papa. “Devemos permanecer vigilantes para garantir que a tecnologia não substitui o ser humano e que a informação e os algoritmos que a regulam não fiquem nas mãos de uns poucos.”

Leão XIV defendeu que a transparência na propriedade dos meios de comunicação, a responsabilização, a qualidade e a objetividade devem ser princípios orientadores da atividade jornalística. “Exorto-vos: nunca vendam a vossa autoridade”, apelou, dirigindo-se aos profissionais presentes.

