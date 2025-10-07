Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Aceitando o convite do Chefe de Estado e das autoridades eclesiásticas do país, o Santo Padre Leão XIV realizará uma viagem apostólica à Turquia de 27 a 30 de novembro próximo, em peregrinação a İznik por ocasião do 1700.º aniversário do Primeiro Concílio de Niceia", pode ler-se no boletim da Santa Sé.

"Posteriormente, respondendo ao convite do Chefe de Estado e das autoridades eclesiásticas do Líbano, o Santo Padre realizará uma viagem apostólica ao país de 30 de novembro a 2 de dezembro. O programa da viagem será divulgado oportunamente", é ainda frisado.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.