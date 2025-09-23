Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Portugal é o país da União Europeia com maior percentagem de área ardida”, alertou a porta-voz do partido, Inês de Sousa Real, lembrando que, para além das perdas humanas e materiais, os fogos têm provocado uma destruição massiva dos ecossistemas. “É possível calcular o número de hectares ardidos, mas é lamentavelmente impossível quantificar o número de animais selvagens vítimas destes desastres.”

Segundo o PAN, mesmo os animais que escapam às chamas ficam sem abrigo e sem alimento, uma vez que os seus habitats naturais são reduzidos a cinzas. Para dar resposta a esta realidade, o partido propõe que o Governo assegure medidas urgentes, como o fornecimento de água e comida no terreno, bem como apoio financeiro para cuidados médico-veterinários e alimentação de espécies em risco.

A lista de animais atingidos inclui corsos, raposas, javalis, lebres, texugos, esquilos, ouriços e aves de rapina como a águia-de-asa-redonda. O lobo-ibérico, espécie estritamente protegida em Portugal, é também uma preocupação central. “Com a destruição do seu habitat e a redução das suas presas naturais, a sobrevivência do lobo-ibérico fica ainda mais ameaçada, comprometendo todos os esforços de conservação realizados até agora”, sublinhou Sousa Real.

Para o PAN, a proteção da fauna selvagem deve estar integrada na resposta nacional aos incêndios, de forma a evitar que a catástrofe ambiental agrave a perda de biodiversidade e comprometa a recuperação dos ecossistemas.

