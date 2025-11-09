Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Ontem, dia 8 de novembro, Paddy Cosgrave escreveu na rede social X, que alguns hotéis em Lisboa aumentaram em 100% os preços comparados com a semana passada. O empresário afirmou achar que os aumentos são "consideráveis ​​e razoáveis" devido à procura por hotéis de 4 estrelas no centro da cidade e que fica acima de 90% - 98% de ocupação

Contudo, diz ser difícil "ter simpatia" com as reclamações dos hotéis sobre os hóspedes recorrerem ao Airbnb, sendo que certas unidades hoteleiras aumentam os preços em mais de 300% e, às vezes 500% em comparação com tarifas normais de novembro.

"Alguns hotéis de Lisboa tornaram-se inacessíveis para o mercado devido aos seus preços e agora culpam o Airbnb pela falta de procura. A culpa é exclusivamente desses hotéis. Mas mesmo as alegações destes hotéis não se sustentam", escreve.

Paddy Cosgrave deixa ainda um exemplo de um hotel de quatro estrelas na semana seguinte ao Websummit, 17-20 de novembro, cujo preço é de 130 euros por noite e que durante a Websummit, 10-13 de novembro, é superior a 700 euros. O que representa uma inflação de aproximadamente 570%.

"Não tenho nenhuma simpatia por hotéis que fazem isto e ainda reclamam, apesar dos dados sugerirem que a ocupação para esses tipos de hotéis é de 98% na semana do Web Summit."

O co-fundador da Web Summit revela que acha uma "grande mentira" qualquer hotel ou unidade hoteleira que tenta "distrair as pessoas ou confundir os jornalistas da realidade de que existe um problema com a prática de preços abusivos por alguns hotéis em Lisboa".



Sustentando-se em dados do Booking, afirma que estes são claros e que a maioria dos hotéis em Lisboa é boa, mas que "alguns que se deixam cegar pela ganância e têm a audácia de continuar a reclamar".



