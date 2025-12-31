Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nos últimos anos, devido ao contexto geopolítico, os temas da defesa e da segurança entraram na agenda pública com mais frequência do que aquela a que estávamos habituados. Conflitos como a Guerra na Ucrânia e a violência na Faixa de Gaza fizeram emergir a necessidade de diferentes nações se protegerem e capacitarem com tecnologia de ponta que, até então, não era considerada uma prioridade.

A inteligência artificial está hoje a revolucionar por completo os sistemas de defesa, nomeadamente sistemas autónomos como os drones, que atualmente já são um elemento fundamental na componente de armamento, mas também em tudo o que implica a área de vigilância e deteção de potenciais ameaças.

Em Portugal, a Tekever é a empresa-bandeira da evolução desta indústria. Fundada em 2001 por Ricardo Mendes, começou como uma empresa de serviços digitais para a Internet e os drones só passaram a fazer parte da equação do seu negócio a partir de 2009. Após anos de investigação e desenvolvimento, a tecnologia começou a ser comercializada em 2017 e, em 2025, a Tekever levantou uma ronda de investimento que a colocou no patamar de unicórnio, potenciada por parcerias com clientes como o Exército Britânico ou a Agência Marítima Europeia.

A Beyond Vision é outra empresa a dar cartas e está a aproveitar o maior interesse neste setor para trabalhar em aplicações com maior impacto no nosso dia a dia. Fundada em 2013, a startup liderada por Dário Pedro garantiu recentemente um investimento do Banco Português de Fomento e um contrato com o governo americano superior a 50 milhões de dólares, que inclui o fornecimento de cerca de 300 drones nos próximos anos e uma fábrica do outro lado do Atlântico.

No episódio da série The Next Big Idea, olhámos em maior detalhe para o percurso de cada empresa, para as implicações da utilização de IA nesta área, para a forma como se compara o setor da Defesa na Europa com o dos EUA e da China e, ainda, para qual pode ser o posicionamento diferenciador de Portugal.

