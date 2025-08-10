Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, discursou esta tarde em Jerusalém, dias depois e o seu gabinete ter aprovado um plano que inclui a ocupação militar da cidade de Gaza, no norte do território palestiniano.
Durante o discurso, Benjamin Netanyahu apresentou aquilo que considera ser a base para encerrar o conflito na Faixa de Gaza: cinco princípios que, segundo o primeiro-ministro, traçam o caminho para “libertar” o território.
O plano começa com o desarmamento total do Hamas e a libertação de todos os reféns ainda em cativeiro. Prevê ainda a desmilitarização completa de Gaza e a garantia de que Israel manterá um controlo de segurança absoluto sobre o enclave. Por fim, Netanyahu defende que a administração civil local seja pacífica e não-israelita, ainda que não tenha revelado quem poderia assumir esse papel.
Benjamin Netanyahu afirmou que Israel já controla militarmente entre 70% e 75% do território e que a ofensiva contra a cidade de Gaza e os campos de refugiados será lançada “muito em breve”.
Apesar de ter afirmado que “o objetivo não é ocupar Gaza”, anunciou a criação de “zonas de segurança” para onde a população será deslocada e onde, garante, haverá comida, água e assistência médica.
Sobre a crise humanitária, Netanyahu negou a existência de uma “política de fome” e acusou o Hamas e a ONU de dificultarem a entrada e distribuição de ajuda, chegando mesmo a considerar um processo contra o New York Times devido a uma reportagem que, diz, contém imagens enganosas.
O conflito desencadeou após os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023, que causaram cerca de 1.200 mortos em Israel. Desde então, a ofensiva israelita já provocou mais de 61 mil mortos em Gaza, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas.
