Nos últimos dois dias, a Casa Branca e outras fontes anunciaram várias nomeações e convites para o novo organismo, incluindo o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, o presidente do Egito, Abdel Fatah al-Sisi, o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair e o presidente da Argentina, Javier Milei.

O governo israelita afirmou que algumas destas escolhas "não foram coordenadas com Israel e são contrárias à sua política", sem especificar quais os nomes que motivaram a discordância. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, instruiu ainda o ministro dos Negócios Estrangeiros a contactar o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, para esclarecer a posição de Israel.

Descrito por Donald Trump como "o maior e mais prestigiado conselho alguma vez reunido", o Conselho da Paz pretende substituir temporariamente o Hamas na administração de Gaza. A iniciativa integra um plano em 20 pontos apresentado por Trump para pôr fim à guerra no território palestiniano.

A estrutura exata do novo órgão ainda não está totalmente definida, mas foram anunciados dois níveis de governação. O Conselho Executivo fundador, com foco em investimento e relações internacionais, será presidido por Trump e integra Marco Rubio, o enviado especial dos EUA Steve Witkoff, Jared Kushner e Tony Blair. Um segundo órgão, o Conselho Executivo de Gaza, supervisionará o Comité Nacional para a Administração de Gaza, responsável pela gestão quotidiana do território.

Tony Blair agradeceu a nomeação e considerou o novo modelo um "passo enorme em frente", afirmando que pode dar esperança aos palestinianos e garantias de segurança a Israel. No entanto, não é ainda claro se todos os líderes convidados aceitaram integrar o conselho, já que nem Sisi nem Erdoğan confirmaram publicamente a sua participação.

A segunda fase do plano de cessar-fogo entrou esta semana em vigor e inclui temas sensíveis como o desarmamento do Hamas, a reconstrução de Gaza e a eventual criação de uma força de segurança internacional. O Hamas ainda não se comprometeu com o desarmamento, e Israel já manifestou reservas quanto a um eventual papel da Turquia nessa força.

Além da governação, o Conselho da Paz terá a responsabilidade de liderar a reconstrução de Gaza, grande parte da qual foi destruída ao longo de mais de dois anos de conflito, que causou mais de 71 mil mortos palestinianos, segundo números avançados por autoridades locais.

