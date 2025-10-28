Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Orçamento do Estado para 2026 foi aprovado na generalidade, com votos contra do Chega, Iniciativa Liberal, Livre, PCP e Bloco de Esquerda.

PS, PAN e JPP abstêm-se.

O CDS-PP e o PSD votam a favor.

Estavam presentes na sala 219 dos 230 deputados.

A viabilização final do documento será votação final, de 27 de novembro, e segue agora para especialidade.

Em São Bento, Luís Montenegro falou ao país, colocando este como um dia “marcante” e que “define a vida nacional para os próximos anos”. Por um lado, por causa da aprovação do OE, por outro, a aprovação por “larga maioria” da nova lei da nacionalidade.

"Demonstram que Governo está aqui para unir e não dividir” e é capaz de liderar compromissos.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.