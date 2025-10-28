Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O Orçamento do Estado para 2026 foi aprovado na generalidade, com votos contra do Chega, Iniciativa Liberal, Livre, PCP e Bloco de Esquerda.
PS, PAN e JPP abstêm-se.
O CDS-PP e o PSD votam a favor.
Estavam presentes na sala 219 dos 230 deputados.
A viabilização final do documento será votação final, de 27 de novembro, e segue agora para especialidade.
Em São Bento, Luís Montenegro falou ao país, colocando este como um dia “marcante” e que “define a vida nacional para os próximos anos”. Por um lado, por causa da aprovação do OE, por outro, a aprovação por “larga maioria” da nova lei da nacionalidade.
"Demonstram que Governo está aqui para unir e não dividir” e é capaz de liderar compromissos.
