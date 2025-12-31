Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ação decorreu nos distritos de Leiria, Viana do Castelo, Braga, Porto e Porto de Mós, envolvendo estabelecimentos de comércio de carnes, restauração e locais clandestinos.

No âmbito da operação, foram instaurados cinco processos-crime e apreendidas 21 carcaças de animais (ovinos, caprinos e leitões). Após perícia veterinária, as carnes foram consideradas impróprias para consumo humano, por serem provenientes de abate clandestino, sem qualquer rastreabilidade, tendo sido determinada a sua destruição.

Cinco indivíduos foram constituídos arguidos e sujeitos a Termo de Identidade e Residência, com os inquéritos remetidos ao Ministério Público. A ASAE alertou para os riscos graves para a saúde pública associados à compra e consumo de carne proveniente de locais não licenciados, sem inspeção veterinária, e garantiu que continuará a realizar ações de fiscalização em todo o país para proteger a segurança alimentar e a saúde dos consumidores.