Cabe a todos nós que acreditamos na promessa da democracia norte-americana manifestarmo-nos”, afirmou Bill Clinton no domingo, acusando o governo do presidente Donald Trump de mentir sobre as circunstâncias das duas mortes.

Também o antigo presidente Barack Obama reagiu ao caso, considerando a morte de mais um cidadão norte-americano às mãos de agentes da polícia anti-imigração (ICE) uma “tragédia desoladora”. Num comunicado citado pela AFP, Obama apelou a uma reação pública face ao que classificou como ataques aos valores fundamentais dos Estados Unidos.

“Cabe a cada cidadão levantar-se contra a injustiça, proteger as nossas liberdades fundamentais e responsabilizar o nosso Governo”, afirmou, acusando ainda a administração de Donald Trump de estar “ansiosa por agravar a situação”.

O caso mais recente ocorreu no sábado de manhã, quando agentes da ICE mataram um homem em Minneapolis, no estado do Minnesota. A vítima foi identificada como Alex Jeffrey Pretti, de 37 anos, enfermeiro de cuidados intensivos da Administração de Veteranos.

Segundo a família, citada pela Associated Press, Alex Pretti era cidadão norte-americano, natural do estado do Illinois, não tinha antecedentes criminais e nunca tinha tido interações com a polícia, à exceção de algumas multas de trânsito. Tal como Renee Good, morta a 7 de janeiro, Alex Pretti não tinha qualquer registo criminal.

