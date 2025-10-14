Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Já tivemos indicações muito boas", disse Jaco Cilliers, do PNUD, aos jornalistas, numa conferência de imprensa em Genebra, sem adiantar pormenores, estimando que a guerra gerou pelo menos 55 milhões de toneladas de escombros.

Os dados mais recentes da ONU, obtidos a partir de imagens de satélite entre 22 e 23 de Setembro, mostraram que cerca de 80% de todas as estruturas da Cidade de Gaza estão danificadas, incluindo cerca de 17.734 edifícios que foram completamente destruídos.

O PNUD afirma ter iniciado a limpeza dos escombros, mas as munições não detonadas estão a prejudicar o ritmo dos trabalhos.

Refira-se, contudo, que apesar da oferta destes 70 mil milhões de dólares, Donald Trump, presidente norte-americano, revelou que a reconstrução de Gaza poderá custar mais um bilião de euros.

