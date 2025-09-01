Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A International Spinal Cord Society (ISCoS) definiu como tema para 2025 a “Prevenção de quedas, proteção da medula espinhal”, sublinhando que este risco afeta sobretudo a população idosa, mas pode atingir pessoas de todas as idades, seja em casa, no trabalho ou em espaços públicos.

“As quedas podem parecer banais, mas estão entre as principais causas de lesões graves da coluna, com um impacto devastador na qualidade de vida. Aumentar a consciencialização e apostar na prevenção são passos fundamentais para reduzir estes acidentes”, afirmou Rui Duarte, médico ortopedista e coordenador da campanha “Olhe pelas suas Costas”, em comunicado.

De acordo com os dados da iniciativa, cerca de 60,1% das lesões traumático vertebro-medulares resultam de quedas, o que reforça a necessidade de medidas preventivas mais eficazes. Entre as prioridades destacam-se a adaptação de espaços públicos e habitações, a promoção de exercício físico para manter a força muscular e o equilíbrio, bem como a adoção de cuidados simples no dia a dia.

“A prevenção deve começar em casa e prolongar-se até à comunidade”, acrescenta Rui Duarte, lembrando que mudanças aparentemente pequenas — como retirar obstáculos, usar calçado apropriado ou praticar exercício regularmente — podem evitar acidentes com consequências irreversíveis.

Com esta campanha, a “Olhe pelas suas Costas” pretende sensibilizar para a urgência de reduzir a incidência de lesões da coluna vertebral em Portugal, contribuindo para uma sociedade mais informada, ativa e preparada para proteger a saúde da coluna.