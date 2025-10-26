Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Presidente Donald Trump está em tournée pela Ásia, com reuniões estratégicas e diplomáticas que incluem Japão, China, Tailândia e Camboja.

Japão

Trump encontrou-se com a nova primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, a primeira mulher a liderar o país. O objetivo norte-americano é pressionar Takaichi a aumentar os gastos de defesa e direcionar investimentos bilionários para os EUA. Takaichi tenta equilibrar a necessidade de agradar Trump com a preservação do apoio doméstico, antecipando críticas sobre gastos militares e investimentos estrangeiros. A primeira-ministra planeia adiantar o cumprimento da meta de 2% do PIB em defesa e reforçar a autonomia militar do Japão, enquanto mantém acordos económicos estratégicos, como a compra de LNG do Alasca e veículos americanos.

China

Trump e Xi Jinping chegaram a um acordo-quadro sobre comércio antes da reunião prevista na Coreia do Sul. O acordo prevê operações da TikTok nos EUA sob controlo americano, adiamento das restrições chinesas sobre minerais raros e retoma das compras chinesas de soja aos EUA. Estas medidas visam evitar escalada da guerra comercial.

Sudeste Asiático

Trump presidiu à assinatura do chamado “Acordo de Paz de Kuala Lumpur” entre Tailândia e Camboja, reforçando a supervisão sobre fronteiras, desminagem e controlo de centros de fraude. Apesar do destaque mediático de Trump, as disputas históricas sobre a fronteira permanecem e poderão ressurgir.

