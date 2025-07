Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Câmara Municipal de Lisboa vai disponibilizar 335 lugares de estacionamento noturno gratuitos para residentes, no âmbito de uma parceria inédita entre a Autarquia, a EMEL e o LIDL.

A iniciativa abrange seis parques de estacionamento de lojas LIDL espalhados pela cidade. Três deles já se encontram disponíveis — Belenenses, Olivais Sul e Infante D. Henrique — e os restantes três — Carnide, Laranjeiras e Xabregas — entrarão em funcionamento até ao final do mês. Os lugares podem ser utilizados gratuitamente entre a hora de fecho das lojas e as 8h30 do dia seguinte, mediante inscrição no site da EMEL ou presencialmente nas lojas LIDL aderentes.

“Este é mais um passo concreto para responder às necessidades dos lisboetas”, afirmou Carlos Moedas, sublinhando o carácter inovador e sustentável da medida. “Estamos a aproveitar o que já existe, sem gastar mais dinheiro público”, reforçou o autarca em comunicado.

Esta é a primeira vez que uma grande cadeia de supermercados se associa a este tipo de projeto. O objetivo passa por aproveitar infraestruturas subutilizadas durante o período noturno, aliviando a pressão sobre o estacionamento em zonas residenciais da capital.

A medida insere-se numa estratégia mais ampla de valorização do estacionamento para residentes, que já tinha tido um marco em março deste ano, quando a Câmara anunciou a disponibilização de 3500 lugares noturnos ao fim de semana e feriados por 22 euros mensais, numa parceria com a EMEL e a TELPARK.