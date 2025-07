Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Eu estava a receber uma denúncia com uma pessoa e começam a tocar a campainha sem tirar o dedo, a bater na porta como se quase aos pontapés. E eu venho de imediato a ver o que é que se estava a passar. Vejo duas senhoras e um senhor com um bebé ao colo, mas sem fazer a mais pequena ideia do que é que se estava a passar. Assim que abro a porta, uma das senhoras grita: 'ajude-me, ajude-me, o meu bebé não respira, está engasgado'. A minha reação foi imediata", contou o militar da GNR, Ricardo Falcão, ao mediotejo.

A mãe da criança, juntamente com uma vizinha, já tinha batido à porta do centro de saúde de Tramagal, Abrantes (distrito de Santarém) mas não havia nenhum profissional de saúde que pudesse ajudar. Por isso, dirigiram-se ao posto da Guarda Nacional Republicana, mesmo ao lado.

"A minha resposta foi imediata, peguei logo no bebé, deitei-o de barriga para baixo sobre o meu braço esquerdo e comecei logo a dar palmadas nas costas do bebé, com a minha mão direita aberta, no sentido da cabeça do mesmo, com este ligeiramente inclinado fazendo com que a cabeça ficasse mais baixa que o resto do corpo. após ter realizado esta manobra por sete ou oito vezes o bebé permanecia completamente prostrado, e começava a aparentar uma cor arroxeada. Continuei a fazer a manobra, inclinei mais o corpo do bebé, ficando este bastante mais inclinado, e aumentei ligeiramente a força das palmadas, após duas ou três palmadas, o bebé soltou um gemido e começou a chorar, saindo expetoração pelo nariz e pela boca, mas já a chorar… foi uma sensação de alívio, para mim e para todos ali presentes. As lágrimas dos presentes neste momento eram de alegria", conta o militar.

O bebé foi visto por profissionais de saúde no local e encaminhado para o Hospital de Abrantes.