"A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, deteve hoje, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, mais um suspeito, da prática de factos em investigação no âmbito da operação “Nexus”, em inquérito titulado pelo DIAP Regional do Porto, estando em causa crimes de corrupção passiva, participação económica em negócio, recebimento indevido de vantagem, falsificação de documento e abuso de poder", pode ler-se em comunicado.

Segundo a PJ, "o detido vai ser presente na próxima segunda-feira, às competentes autoridades judiciárias no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas".

No dia de ontem, o Tribunal de Instrução Criminal do Porto decretou prisão preventiva para dois dos seis arguidos detidos num dos inquéritos-crime da Operação "Nexus".

Em causa estão suspeitas de corrupção em contratos públicos ganhos pela Decunify, uma empresa de material e serviços informáticos.