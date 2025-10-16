Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo Raquel Ramalho, diretora técnica do CACI – Casa do Sol, o objetivo é claro: “Desmistificar o estigma que ainda existe em torno das doenças do foro psiquiátrico”. A responsável sublinha, ao 24notícias, que a exposição dá visibilidade ao processo criativo de pessoas com patologias mentais, mostrando que a "psiquiatria não é para fechar", mas sim para incluir, dar oportunidades e promover a participação social.

Nos trabalhos expostos, cada peça e cada frase remetem para os desejos pessoais dos participantes, convidando o público a refletir sobre si próprio. “A linha entre uma pessoa considerada saudável e outra com uma doença mental é muito ténue”, refere Raquel Ramalho, lembrando a importância de cuidar da saúde mental e de reconhecer que ter uma condição psiquiátrica não impede ninguém de ter autodeterminação, talento ou processos criativos com impacto na comunidade.

A edição de 2025 ganha um destaque especial com a estreia do documentário “The Pictures Inside My Mind”, apresentado no dia 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental. O filme foi realizado por Beatriz Amado, estudante universitária no Reino Unido, e idealizado por Davidson Semedo, cliente do CACI e residente no Pisão.

Davidson Semedo participou ativamente em todas as fases de produção da curta-metragem, do storyboard à criação das personagens, dos efeitos especiais à filmagem, sempre com o apoio da equipa técnica do centro. O documentário acompanha os bastidores dessa criação artística, mostrando como a arte pode transformar vidas e desafiar preconceitos.

A exposição, com entrada livre, é composta por 10 colunas, simbolizando cada ano de presença do Pisão no CascaiShopping, e visa sensibilizar o público para a diversidade e a importância da inclusão.

