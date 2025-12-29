Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Inovar no setor energético não é igual a outras indústrias. A maior parte do que fazemos está ligado a uma infraestrutura tecnológica que, apesar de necessitar de melhorias constantes, não pode ser simplesmente interrompida para testar uma maneira nova de fazer as coisas.

Quer ler mais histórias como esta? Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui.

Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui. O futuro dos negócios e os negócios com futuro todas as segundas-feiras na sua caixa de e-mail.

na sua caixa de e-mail. Siga-nos também no Facebook, LinkedIn , no Instagram e no Twitter.

Nas próximas décadas, as nossas necessidades de energia vão continuar a aumentar e portanto, empresas como a EDP estão já a procurar antecipar quais serão as condições que vamos enfrentar e que soluções são necessárias para continuar a garantir o desenvolvimento e fornecimento de energia.

Ouça o episódio também no Spotify e na Apple Podcasts.

Este trabalho expande-se por várias áreas. No aumento da infraestrutura existente, no contínuo investimento em fontes alternativas de energia, nomeadamente as renováveis (onde Portugal e a EDP tem feito um trabalho pioneiro), e ainda na integração de novas tecnologias, incluindo inteligência artificial e muitas outras.

Para isso, a EDP tem hubs de inovação espalhados por todo o mundo que trabalham em constante coordenação e conta com um programa de inovação, o EDP Starter, que lhe permite identificar “os projetos que já estão a procurar resolver os mesmos problemas”, como afirma António Coutinho, CEO da EDP Innovation, no episódio mais recente do podcast “The Next Big Idea”.

Falou-se ainda de Thomas Edison, do custo real da inteligência artificial, de previsões para 2026 e de recomendações que podem dar uma boa prenda de Natal.