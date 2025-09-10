Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Foi no Apple Park, em Cupertino, Califórnia, que a empresa fez uma apresentação onde eleva a fasquia no que ao design diz respeito, na potência e na integração de hardware e software, segundo Tim Cook, CEO da Apple, os novos produtos trazem "fluidez, flexibilidade e vitalidade". Os produtos vão para as lojas a 19 de setembro com preços que começam nos 1.249 euros em Portugal.

Iphone Air: a leveza que desaparece nas mãos

O grande destaque vai para o Iphone Air, descrito por Abidur Chowdhury, Designer industrial da marca, como "um paradoxo que tem de segurar para acreditar".

John Ternus, o vice-presidente sénior de engenharia de hardware da Apple, explica que o iPhone Air é "incrivelmente fino" com 5,6 milímetros. É o "iPhone mais fino já feito" e é também "extremamente leve". Contudo, equipado com os recursos mais avançados.

A estrutura foi redesenhada de raiz: uma moldura de titânio de grau 5 confere leveza e resistência. O polimento, o acabamento espelhado e a nova paleta de cores evocam elegância e leveza. Pela primeira vez, uma proteção em cerâmica (Ceramic Shield) envolve a moldura em ambos os lados, tornando-o três vezes mais resistente a riscos, algo partilhado por todos os novos iPhones apresentados.

Para conseguir esta espessura mínima, a Apple redesenhou o icónico plateau que agora integra, com precisão cirúrgica, todos os componentes: Câmara de fusão de 48 megapixels, capaz de captar retratos de última geração, paisagens e imagens com pouca luz. A câmara frontal renovada, a que a Apple chama de “centro do palco” (center stage) e que permite, por exemplo, gravar um jogo que está a decorrer e ao mesmo tempo gravar a pessoa que está a filmar.

O Chip A19 pro, é “o chip mais rápido de qualquer smartphone”, segundo disse Tim Millet, responsável da arquitetura de plataforma da empresa. “É computação ao nível de um MacBook Pro dentro de um iPhone”, comparou. Tem também uma bateria de alta densidade, que garante autonomia para todo o dia.

iPhone 17: potência profissional

Kaiann Drance, vice-presidente de marketing do Iphone, apresenta o Iphone 17 com um design atraente e mais resistente, em cinco cores diferentes: lavanda, azul-névoa, preto, branco e sálvia. O ecrã é maior com 6,3 polegadas e bordas mais finas. Inclui também Pro motion, tal como os modelos Pro. Ao ar livre, o iPhone 17 fica mais fácil de ler.

Já o novo iPhone 17 Pro aposta na robustez e no desempenho extremo. O 17 Pro custa a partir de 1.349 euros e o 17 Pro Max, cujo ecrã tem 6,9 polegadas, tem preços que começam nos 1.499 euros.

Construído em alumínio unibody, incorpora a maior bateria de sempre num iPhone, refrigerada por um sistema térmico totalmente novo.

A fotografia e o vídeo estão no centro desta versão Pro: Câmara com sensor 56% maior, para melhor qualidade de imagem. Um zoom ótico de oito vezes de nível profissional. Captação de video em ProRes Raw e suporte para genlock (técnica de emparelhamento de equipamentos de vídeo), que permite sincronização precisa para efeitos de cinema.

O iPhone 17 Pro é apresentado como o derradeiro smartphone para criadores de conteúdo, com a promessa de "efeitos dignos de Hollywood" na palma da mão.

Ontem, dia 9 de setembro, no Instagram da Apple, foi divulgado um vídeo em parceria com a cantora Dua Lipa, que foi das primeiras a usar o modelo. A publicação mostra algumas cenas dos bastidores da tour Radical optimism.

Com o iOS 26 há mais ferramentas, tal como a Apple intelligence, que permite fazer perguntas sobre o que está no ecrã do iPhone. Também tem tradução ao vivo em diferentes idiomas e sempre com a proteção da privacidade em todas as etapas. “Este alinhamento representa o maior salto de sempre para o iPhone”, disse Tim Cook. Mas o CEO não abordou muito esta utilidade.

Todos os novos telefones começam com capacidade de armazenamento de 256GB e passa a haver uma configuração de 2 terabytes no Pro Max; esta versão tem um preço de 2.499 euros, o que é bastante acima até de um MacBook Pro de 14 polegadas.

AirPods Pro 3: ritmo cardíaco e tradução ao vivo

A terceira geração dos AirPods Pro traz inovações que vão além da qualidade sonora.

Mantêm o cancelamento ativo de ruído, mas oferecem agora: uma medição do ritmo cardíaco durante treinos, ajuste mais seguro e confortável, adaptado a mais formatos de ouvido; função de aparelho auditivo de grau clínico, segundo Tim Cook, faz uma "diferença enorme para quem tem problemas de audição"; tradução em tempo real e até oito horas de autonomia por carga.

Apple Watch: os três novos modelos

Os utilizadores vão ter à sua escolha três novas opções: a marca renovou o relógio inteligente com o Watch Series 11 (459 euros), o Watch SE 3 (279 euros) e o Watch Ultra 3 (909 euros).

"Um companheiro indispensável no dia a dia", afirma o CEO da Apple.

O destaque no Series 11 é avisar para problemas de hipertensão, com um algoritmo dedicado que vai procurar padrões baseados em estudos clínicos e aprendizagem automática avançada. No Ultra 3, inclui-se conectividade por satélite para situações de emergência e no SE 3 a novidade é a melhor performance com 18 horas de bateria.

A Apple apresenta assim um total de oito produtos. A apresentação parece não ter impressionado Wall Street e as ações da Apple estavam a cair a quase 2% no rescaldo do evento.