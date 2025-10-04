Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações durante uma ação de campanha em Viseu, Melo desmentiu a alegada autorização sua para a passagem das aeronaves e criticou a circulação de informações “falsas, ridículas e absurdas” que teriam criado perceções erradas junto da opinião pública. O governante destacou ainda que a defesa da verdade é essencial para a democracia, afirmando que notícias distorcidas fomentam extremismos.

O incidente ocorreu em abril e envolveu a passagem de caças F-35 norte-americanos com destino a Israel. O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) reconheceu uma falha de procedimento interna por não ter sido informado previamente, embora o movimento das aeronaves tivesse obtido parecer favorável da Autoridade Aeronáutica Nacional (AAN), ligada ao Ministério da Defesa, com “comunicação e autorização tácita”.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, reiterou que o Governo “não interveio em nenhum ato” que pudesse ser interpretado como venda de armamento a Israel. Entretanto, PS, PCP e Livre anunciaram que vão convocar Paulo Rangel, chefe da diplomacia, e Nuno Melo ao Parlamento. O Bloco de Esquerda pediu a demissão do ministro da Defesa, mas o primeiro-ministro recusou.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.