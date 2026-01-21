O primeiro descarrilamento registou-se num comboio da linha RG1, entre as estações de Tordera e Maçanet-Massanes, após o veículo ter embatido numa rocha que se encontrava sobre os carris, informou a Adif ao portal Elnacional.cat. Após o acidente, foi necessário suspender temporariamente a circulação nesta linha, bem como na R1, no troço entre Tordera e Maçanet-Massanes.

O incidente não provocou feridos, mas as 10 pessoas que seguiam no comboio tiveram de ser resgatadas pelos bombeiros. A Renfe alertou que os comboios podem ficar parados e que os tempos de viagem poderão aumentar à medida que se aproximem do troço afetado. Técnicos da Adif deslocaram-se ao local para tentar solucionar a avaria causada pelas rochas e repor a normalidade no tráfego ferroviário.

Este é o terceiro acidente ferroviário em Espanha nos últimos dias. Já antes, entre Gélida e Martorell (Barcelona), a queda de um muro de contenção sobre a via atingiu um comboio, causando pelo menos 20 feridos, seis deles em estado grave, e uma morte, um dos maquinistas.

Estes dois incidentes juntam-se a outro grave acidente ferroviário ocorrido nos últimos dias em Espanha, no qual mais de 40 pessoas morreram, depois de dois comboios de alta velocidade terem colidido e descarrilaram perto de Adamuz, em Córdoba.