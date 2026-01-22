Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O candidato apoiado pela AD considerou que a noite eleitoral não era o momento adequado para assumir uma posição pública, preferindo adiar a decisão.

Segundo o Observador noticiou, uma fonte próxima do antigo líder do PSD revelou que chegou a ser ponderada a possibilidade de um apoio imediato, ainda na noite de domingo. No entanto, essa hipótese acabou por ser afastada.

A eventual tomada de posição de Marques Mendes segue a linha já assumida por várias figuras do centro-direita, que têm manifestado apoio ao candidato socialista para a segunda volta do sufrágio.

No discurso em que reconheceu a derrota, Marques Mendes optou por sublinhar a autonomia dos eleitores, afirmando: “Não sou dono dos votos em mim depositados. Cada um decidirá de acordo com a sua liberdade e a sua consciência”.

