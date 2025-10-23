Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Mais do que uma biografia ilustrada, a novela gráfica de Bischoff é apresentada como uma celebração do poder da escrita e da liberdade feminina. A autora recria a trajetória de Anaïs Nin através de um traço expressivo e delicado, capaz de traduzir as nuances emocionais e o universo interior da escritora, oscilando entre o real e o onírico.

Com 192 páginas e um preço de capa de 22 euros, a obra propõe uma viagem intimista pela vida e pela escrita de Anaïs Nin, uma das autoras mais marcantes e ousadas do século XX.

As cores quentes e translúcidas da ilustração reforçam o ambiente de intimidade, desejo e melancolia que atravessa a narrativa — uma atmosfera que reflete a sensibilidade da própria Anaïs Nin, conhecida pela sua escrita marcada pelo erotismo, pela introspeção e pela busca de autenticidade.

Ao revisitar temas como a autonomia feminina, o desejo e a arte como forma de liberdade, "Anaïs Nin. No Mar das Mentiras" surge como uma leitura atual e relevante, especialmente num tempo em que continuam a ser discutidas as questões de identidade, género e expressão artística.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.