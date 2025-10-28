Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A reunião decorreu durante a segunda etapa da viagem de uma semana de Trump pela Ásia e culminou na assinatura de um acordo destinado a garantir a exploração e processamento de terras raras e outros minerais críticos, diz o The Guardian.

O pacto surge na sequência da recente decisão da China de restringir as exportações destes materiais, fundamentais para diversos sectores, incluindo a defesa, a indústria automóvel e a eletrónica. O presidente norte-americano tem previsto encontrar-se com Xi Jinping na Coreia do Sul esta semana, em negociações de alto risco num contexto de guerra comercial.

Segundo um comunicado da Casa Branca, os dois países vão cooperar através de políticas económicas e investimentos coordenados para acelerar o desenvolvimento de mercados diversificados, líquidos e justos para minerais críticos e terras raras. O objetivo do acordo é “auxiliar ambos os países a alcançar resiliência e segurança nas cadeias de fornecimento destes recursos”.

A reunião teve também um momento descontraído: os dois líderes assistiram à transmissão televisiva de parte de um jogo da World Series de basebol, com a participação da estrela japonesa Shohei Ohtani.

Durante as conversações privadas, a Casa Branca revelou que Takaichi nomearia Trump para o Prémio Nobel da Paz, distinção que o presidente tem almejado desde o seu regresso à Casa Branca, alegando ter mediado vários conflitos, embora especialistas questionem o alcance do seu papel.

Takaichi, primeira mulher a assumir o cargo de primeira-ministra do Japão na semana passada, felicitou Trump pelo seu contributo para o cessar-fogo na Faixa de Gaza e na fronteira entre Tailândia e Camboja, regiões envolvidas em disputas territoriais. Em declarações públicas antes do encontro, ambos fizeram referências ao antigo primeiro-ministro Shinzo Abe, com quem Trump manteve uma relação próxima durante o seu primeiro mandato.

Protegida de Abe e partilhando a sua postura firme face à expansão militar chinesa na região, Takaichi agradeceu a Trump pela “amizade duradoura” com Abe, assassinado em 2022. No dia em que decorreu a primeira sessão do julgamento do alegado assassino de Abe, Trump descreveu o antigo líder japonês como “um grande amigo” e destacou que já falara bem de Takaichi antes desta se tornar primeira-ministra.

As negociações centram-se em comércio e segurança, meses após o seu antecessor, Shigeru Ishiba, ter obtido concessões tarifárias dos EUA em troca de elevados investimentos japoneses na economia norte-americana, incluindo a compra de mais soja, pick-ups e outros produtos americanos, com vista a reforçar benefícios comerciais.

Num comunicado conjunto, os líderes “confirmaram o forte compromisso na implementação deste grande acordo”, sublinhando que o pacto ajudará os dois países a reforçar a segurança económica, promover o crescimento económico e contribuir para a prosperidade global.

