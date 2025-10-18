Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Penguin Random House, editora que publicou este mês um livro de László Krasznahorkai, anunciou o cancelamento da presença do escritor em Óbidos.

"Lamentamos informar que, por questões de saúde que exigem atenção imediata Lászlo Krasznahorkai não poderá estar presente na mesa de amanhã, no FOLIO. Agradecemos a todos a compreensão", pode ler-se nas redes sociais da Cavalo de Ferro.

O escritor também já tinha cancelado a sua presença na abertura da Feira do Livro de Frankfurt por "motivos de saúde".

O Prémio Nobel da Literatura 2025 foi atribuído a László Krasznahorkai "pela sua obra cativante e visionária que, em meio ao terror apocalíptico, reafirma o poder da arte".

László Krasznahorkai é considerado "um grande escritor épico da tradição da Europa Central, que se estende de Kafka a Thomas Bernhard, e é caracterizado pelo absurdo e pelo excesso grotesco".

O escritor nasceu em 1954 na pequena cidade de Gyula, no sudeste da Hungria, perto da fronteira com a Roménia. "Uma zona rural remota semelhante é o cenário do primeiro romance de Krasznahorkai, «Sátántangó», publicado em 1985, que foi uma sensação literária na Hungria e a obra que marcou a consagração do autor".

É autor de uma obra visionária, traduzida em quarenta línguas, constituída por romances, como "O Tango de Satanás" (1985) — publicado em Portugal pela Antígona —, "Melancolia da Resistência" (1989), "Guerra e Guerra" (1991) ou "Herscht 07769" (2021) — publicado em Portugal, pela Cavalo de Ferro, chancela da Penguin Random House, este mês —, ficção breve, ensaios e guiões que resultaram em adaptações cinematográficas por Béla Tarr.

