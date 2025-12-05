Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Netflix vai adquirir os estúdios e o negócio de streaming da Warner Bros Discovery, incluindo a HBO Max, por 83 mil milhões de dólares, numa operação histórica que promete reconfigurar o mercado global do entretenimento e já levanta alertas regulatórios.

A plataforma norte-americana ofereceu 27,75 dólares por ação, ultrapassando a proposta da Paramount, que tinha avançado com um valor próximo dos 27 dólares. A Netflix entrou assim em negociações exclusivas, segundo fontes citadas pela CNN e pela Bloomberg.

A diferença entre as duas propostas não se traduziu apenas no valor: enquanto a Netflix e a Comcast procuravam adquirir apenas os estúdios e o segmento de streaming, a Paramount pretendia comprar a totalidade da Warner, incluindo os canais de cabo, onde estão inseridas marcas como a CNN.

A oferta da Netflix desencadeou tensões no processo. Numa carta dirigida ao CEO da WBD, David Zaslav, e divulgada pela Deadline, David Ellison, CEO da CBS, acusou a administração da Warner de favorecer a Netflix, abandonando “a aparência e a realidade de um processo de transação justo”.

Do lado da Paramount, a operação era liderada pelo próprio Ellison, cuja proximidade à Casa Branca era vista como uma vantagem nos Estados Unidos, mas que poderia gerar resistência regulatória noutras regiões, como a União Europeia ou o Reino Unido.

Caso receba luz verde dos reguladores, o negócio coloca a Netflix numa posição de domínio sem precedentes no mercado global de streaming, juntando ao seu catálogo gigantes como Warner Bros, HBO, DC, CNN Films, Cartoon Network, entre muitos outros.