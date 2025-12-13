Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Os pagamentos funcionam através de carteiras digitais em telemóveis ou cartões pré-pagos que convertem francos suíços em bitcoin. Alguns comerciantes, como Cherubino Fry, aceitam bitcoin por ter taxas de processamento mais baixas do que cartões de crédito e débito. No entanto, a maioria dos pagamentos ainda é esporádica, refere a BBC.
O projeto Plan B, lançado em 2022 em parceria com a plataforma Tether, pretende tornar Lugano o hub europeu do bitcoin e promover economias circulares em que se ganha, se gasta e se paga serviços com a criptomoeda. Experiências locais mostram que, em muitos casos, é possível viver apenas com bitcoin, embora alguns serviços, como combustível, transportes públicos e contas de energia, ainda não aceitem a moeda digital.
Apesar do entusiasmo, há críticos e riscos: a volatilidade do bitcoin pode prejudicar comerciantes e a falta de garantias legais sobre depósitos digitais expõe os utilizadores a perdas. Alguns residentes associam criptomoedas a crime ou especulação financeira.
O município defende que o bitcoin trouxe empresas do setor tecnológico para Lugano e continua a ser positivo para a cidade, enquanto o risco de uso por crime organizado é considerado menor do que com dinheiro físico.
