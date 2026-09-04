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“Neste momento, a nossa prioridade é contactar, acompanhar e tranquilizar todos os pacientes afetados, incluindo os que se encontram atualmente em tratamento, quer aqueles que possuem material reprodutivo armazenado na Ovom Care”, afirmou Pedro Casado Espanhol, diretor-geral da AVA Clinic, em resposta ao 24notícias. “A nossa equipa de especialistas está a trabalhar continuamente para prestar todo o apoio necessário a estes pacientes, ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e ao administrador de insolvência perante esta situação sem precedentes”.

O responsável confirmou que a transferência ainda não aconteceu e, por isso, não está ainda em condições de avançar com o número de gametas e embriões, nem o seu estado.

Pedro Casado Espanhol destaca que a AVA Clinic não tem qualquer ligação à Ovom Care e que foi indicada para assegurar “a transição segura e adequada dos cuidados dos pacientes da Ovom Care” pelo administrador de insolvência nomeado pelo tribunal.

A AVA Clinic está a disponibilizar informações aos antigos pacientes da Ovom Care através do site oficial. No comunicado, a clínica garante querer “tranquilizar todos os pacientes que se encontravam em tratamento na Ovom Care, bem como aqueles que possuíam tecidos e células reprodutivas armazenadas”. O centro recetor indica ainda que está a fazer tudo o que está ao seu alcance para “garantir uma transferência segura e eficiente”.

Pacientes têm direito a indemnização desde que haja prejuízos

"Nesta fase, o importante é entrar em diálogo com o administrador da massa falida através de uma advogado, preferencialmente", afirmou o advogado Jorge Castanheira de Barros em entrevista ao 24notícias, acrescentando que os antigos clientes da Ovom Care têm direito a uma indemnização caso comprovem a existência de prejuízos.

Os pacientes da Ovom Care podem recusar que o seu material reprodutivo seja transferido para a AVA Clinic e escolherem um outro centro especializado, mas Castanheira de Barros desaconselha. "Podem recusar-se a que os elementos reprodutivos que lhe pertencem sejam transferidos para essa clínica nomeada pelo administrador, mas o bom senso aconselha a que seja analisada cuidadosamente a situação", afirmou o advogado, garantindo que os administradores de massa falida "agem com prudência" e "são pessoas com grande experiência de tramitação processual em processo de falência".

O advogado afirma que a transferência para uma outra clínica que não a selecionada pelo administrador da massa falida pode implicar "um pagamento acrescido" e que, neste caso, os utentes podem dar entrada a uma "ação de indemnização contra a clínica que faliu". Apesar disto, Castanheira de Barros reconhece que a quantia paga possa ser "diminuta" e que não compense recorrer à via judicial.

A falência da Ovom Care foi avançada pelo Diário de Notícias, no passado domingo, 30 de agosto. A clínica prometia “garantias de reembolso” caso os tratamentos não funcionassem. No Instagram oficial do centro de fertilidade, podem ler-se mensagem como: “E se só tivesse de pagar o preço total da fertilização in vitro se o tratamento resultasse?” ou “As clínicas tradicionais cobram por cada ciclo, independentemente de resultar ou não. O risco é inteiramente seu”.

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