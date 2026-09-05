Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O caso aconteceu na noite de quinta-feira, num voo da American Airlines que seguia do Aeroporto Internacional de Dallas Fort Worth para Newark. Segundo a Administração Federal de Aviação norte-americana (FAA), a tripulação comunicou uma perturbação provocada por um passageiro.

De acordo com a CNN, que cita passageiros do voo, estavam a mais de meia viagem quando o homem começou a apresentar um comportamento agressivo.

Uma assistente de bordo tentou controlar a situação, mas o passageiro ficou cada vez mais agitado. Começou por agredir o passageiro que estava sentado ao seu lado e, posteriormente, atingiu uma mulher que tentou intervir.

É ainda referido que o homem proferiu palavrões e utilizou também insultos racistas e homofóbicos.

O homem foi imobilizado numa primeira instância com uma braçadeira de plástico, que foi utilizada para prender os pulsos do homem. Como tentou morder, acabou por ser imobilizado com fita adesiva. Mesmo assim, continuou a empurrar, a resistir e a tentar levantar-se.

O avião aterrou em segurança no Aeroporto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington, onde era aguardado pela polícia da Autoridade de Transportes de Maryland. De acordo com uma declaração do FBI, um homem foi detido por acusações ao abrigo da legislação estadual. As autoridades não divulgaram a identidade do passageiro.

A American Airlines afirmou, numa declaração citada pela CNN, que a segurança dos passageiros e dos membros da equipa é a sua "principal prioridade" e que a companhia "não tolera a violência". A empresa agradeceu ainda o profissionalismo dos seus funcionários e a compreensão dos passageiros.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.