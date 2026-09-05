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A expectativa em torno do retatrutide, um novo medicamento para perda de peso desenvolvido pela farmacêutica Eli Lilly, está a criar problemas não só para a empresa, mas também para as autoridades reguladoras, diz a BBC.

Apesar dos resultados promissores registados nos ensaios clínicos mais recentes, o medicamento ainda está a ser testado e não foi aprovado para utilização em humanos por qualquer entidade reguladora.

Contudo, versões ilícitas e falsificadas do produto estão a inundar o mercado negro. Segundo especialistas ouvidos pela BBC, é uma das primeiras vezes que se assiste à disponibilização em larga escala de cópias de um medicamento experimental que ainda se encontra em fase de testes.

No Reino Unido, frascos vendidos como "reta", nome pelo qual o retatrutide se tornou conhecido, podem ser encontrados em ginásios, salões de unhas e beleza, cabeleireiros, redes sociais e até junto de vendedores de flores na rua.

A reportagem mostra também como é possível encomendar rapidamente, através das redes sociais, lotes de um produto apresentado como retatrutide, sem qualquer garantia sobre a sua composição, efeitos ou origem. Alguns utilizadores publicam fotografias de "antes e depois" no TikTok e dizem que o produto reduziu a vontade de comer e os ajudou a perder peso.

Porém, o verdadeiro retatrutide ainda está a ser estudado quanto à sua segurança e eficácia. Segundo a BBC, apenas 50% dos medicamentos que chegam à fase III de ensaios nos Estados Unidos acabam por ser aprovados pela Food and Drug Administration (FDA).

Não existe, por isso, garantia de que o retatrutide venha a chegar ao mercado. Entre as razões para a rejeição de medicamentos estão o facto de estes poderem não funcionar tão bem em populações humanas maiores e mais diversificadas como funcionaram nos primeiros testes, ou a revelação de problemas de segurança inesperados.

As versões falsificadas disponíveis atualmente podem, além disso, não ter qualquer semelhança com o medicamento que está a ser desenvolvido em laboratório.

A autoridade britânica responsável pelos medicamentos encontrou mais de 2000 canetas não licenciadas de retatrutide durante uma operação a uma fábrica ilegal de medicamentos para perda de peso, em Northampton, no ano passado.

A própria Eli Lilly alerta que ninguém deve tomar qualquer produto apresentado como retatrutide fora de um ensaio clínico patrocinado pela empresa. A farmacêutica afirma que os produtos ilícitos podem conter ingredientes desconhecidos, contaminantes e impurezas prejudiciais, bem como quantidades incorretas da substância ativa ou até uma substância completamente diferente.

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